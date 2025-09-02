Ein eigenes Schloss kaufen: Was wie ein weit entfernter Traum klingt, ist für Schnäppchenjäger in Genthin möglich. Mehr noch: Hier steht nach Quadratmeterpreis Deutschlands günstigstes Schloss. Worauf sich Käufer bei dem Objekt einstellen müssen und wie viele Interessenten es bereits gibt.

Genthin. - Genthin. Einmal Schlossherrin oder Schlossherr sein. Ein Traum, den nicht unbedingt jeder hegt. Wenn aber doch, ist er meist unerschwinglich. Es sei denn, man scheut sich nicht, selbst anzupacken. So wie beim günstigsten Schloss Deutschlands. Das steht nämlich in Genthin.

Mit 183 Euro pro Quadratmeter ist das Schloss Tucheim nach einer Analyse von Immobilienscout24 nämlich tatsächlich das günstigste Schloss in Deutschland. Gerade einmal 175.000 Euro kostet das denkmalgeschützte Herrenhaus. Das Besondere am Anwesen: Es hat eine Parkanlage, in der weitere Träume wahr werden können, denn mit fast 19.000 am Grundstücksfläche sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt.

Schlösser vor allem in Ostdeutschland zum Schnäppchenpreis zu haben

Immobilienscout24 hat dafür alle Schlösser, die gerade deutschlandweit auf dem Markt sind, analysiert. In der Kategorie „günstige Schlösser“ dominieren historische Anwesen in Ostdeutschland. So tauchte in der Liste unter anderem auch eine denkmalgeschützte Villa in Schönheide (Erzgebirge) auf, die mit insgesamt 130.000 Euro am günstigsten ist, mit 604 Quadratmeter jedoch deutlich weniger Grundstücksfläche als das Schloss Tucheim bietet. Auch eine 300 Quadratmeter große Villa aus Huy im Harz sowie eine Villa von 1905 mit neuem Dach aus Jeßnitz zählt zu den günstigsten historischen Anwesen deutschlandweit.

Lesen Sie auch:Traumhochzeit auf Schloss Dretzel: Genthiner starten mit Oldtimer in die Ehe: Private Einblicke ins große Liebesglück

Das Schloss Tucheim wird von Hadler Immobilien Consulting vermarktet. „Wir planen Mitte September mit den ersten Besichtigungen für Interessenten zu beginnen“, sagte Rinaldo Halder gegenüber der Volksstimme. „Konkrete Kaufabsichten liegen derzeit noch nicht vor, wir sind jedoch zuversichtlich, bis Ende des Jahres einen Käufer zu finden, der das Schloss zu neuem Leben erweckt.“

Seit Ende der 1990er Jahre steht das riesige denkmalgeschützte Schloss mit einer Wohnfläche von fast 1.000 Quadratmeter und zehn Zimmern bereits leer. Zuvor wurde es als Mehrfamilienhaus genutzt. Im 18. Jahrhundert errichtet, sieht man Deutschlands günstigstem Schloss heute den alten Glanz kaum noch an.

Schlosspark in Tucheim ist verwildert: Viel Geld erforderlich

Der dazugehörige Park, der um 1830 angelegt wurde, ist inzwischen völlig verwildert und seit Jahren sich selbst überlassen. Für mögliche Käufer bedeutet dies: Wer Schloss Tucheim erhalten will, steht vor einer Aufgabe, die neben viel Geld auch Zeit, Geschick und Geduld erfordert – zumal auch denkmalrechtlichen Auflagen zu beachten sind.

Oft gelesen: Kunststofffenster für das prunkvolle Schloss Leitzkau? Optik sorgt für große Verwunderung

So ist das historische Anwesen dringend sanierungsbedürftig. Hadler Immobilien Consulting spricht sogar von „dringenden Maßnahmen zur Erhaltung“, die zeitnah notwendig sind. Der Zustand des Schlosses sei schlichtweg schlecht. So gibt es keine funktionierende Heizungsanlage und auch Strom- und Wasseranschlüsse sind seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb.

Das historische Anwesen in Tucheim hat eine prachtvolle Einfahrt. Foto: Robert Sonntag

Dabei hat das Schloss Tucheim eine durchaus bemerkenswerte Geschichte. Es geht auf einen Bau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, der wiederum einen älteren Vorgänger ersetzte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erhielt es mehrere Anbauten, darunter 1901 einen markanten seitlichen Turm, durch den das Gebäude seine heutige Gestalt bekam.

Die Wurzeln des Ortes und damit auch der Schlossgeschichte reichen jedoch weitaus tiefer. Bereits im 10. Jahrhundert wird Tucheim als Burgward des Kaiserreichs unter Otto I. erwähnt. Ab 965 gehörte der Ort zum Erzbistum Magdeburg, das hier eine Burg errichten ließ. Im Jahr 1222 wird diese erstmals urkundlich bezeugt.

Hohe Kosten für Käufer: Schloss Tucheim ist dringend sanierungsbedürftig

Über Jahrhunderte hinweg prägten verschiedene Adelsgeschlechter die Geschicke Tucheims: Ab dem 14. Jahrhundert war das Rittergut im Besitz der Familie von Byern, später übernahmen die Herren von der Schulenburg. Im Jahr 1892 kam das Gut in bürgerliche Hände, bevor 1901 Generalleutnant Hans von Hobe das Herrenhaus erwarb.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Tucheim ist das Schloss trotz des langen Leerstands ein wichtiges Gebäude, ein identitätsstiftender Ort mit Geschichte. „Es unterscheidet unseren Ort von anderen Gemeinden, weil hier noch etwas von der alten Guts- und Schlosskultur sichtbar ist“, betont der Heimatverein Tucheim. Das Gebäude selbst sei zwar derzeit nicht öffentlich zugänglich, doch das Interesse an seiner Zukunft sei groß.