Ulrike Prinz, Ärztin aus Berlin, gehörte zum mobilen Impfteam des Landkreises Jerichower Land, das gestern und am Mittwoch in der Versammlungsstätte am Volkshaus alle Gommeraner Ü80, die das wollten, gegen Corona impften. Manuela Langner

Für zwei Tage war das mobile Impfteam in Gommern vor Ort, um Senioren über 80 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen.

Gommern (mla) l Einmal Temperaturmessen und die Hände desinfizieren, bitte. Von Christel Döring wurden die Senioren gestern Morgen freundlich im Eingangsbereich der Versammlungsstätte am Volkshaus in Empfang genommen. Sie gehörte zu den Freiwilligen, die das mobile Impfteam unterstützten. Als langjährige Stadträtin und von ihrem Engagement für das „Torstübchen“ ist sie vielen Gommeranern bekannt.



Das Messen der Körpertemperatur geschah kontaktlos an der Stirn. Ohne diesen ersten Schritt kamen gestern Morgen auch Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) und die Gommern-Reporterin der Volksstimme nicht in die Versammlungsstätte hinein. Im Außenbereich wiesen mehrere Schilder den Weg, außerdem war das Torweg zum Volkshaus geöffnet, so dass Leute, die nicht gut zu Fuß sind, bis direkt vor die Versammlungsstätte fahren oder gefahren werden konnten.



Am Mittwoch und Donnerstag war das mobile Impfteam in Gommern zu Gast, um alle Senioren, die über 80 Jahre alt sind und es möchten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das spreche für Bürgernähe, dass die Senioren nicht bis nach Burg ins Impfzentrum fahren müssten, sagte Jens Hünerbein. Sein Dank galt dem Landkreis Jerichower Land, der diese Lösung möglich gemacht habe.



Offene Fragen werden geklärt

In Kooperation mit der Stadtverwaltung Gommern waren alle Senioren Ü80 zweimal angeschrieben worden. In den Briefen hatten sie alle notwendigen Informationen zum Impfen und zur Terminvereinbarung erhalten. Bei der Anmeldung, der zweiten Station in der Versammlungsstätte, hatten deshalb die Frauen und Männer stets alle notwendigen Unterlagen parat. Die Mitarbeiter freuten sich über den reibungslosen Ablauf.



Wer noch Fragen zum Impfen hatte, konnte diese an der folgenden Station „Aufklärung“ stellen. Allgemeine Fragen drehten sich um den Impfstoff, der gespritzt wurde. Dabei handelte es sich um das Vakzin von Biontech Pfizer. Und natürlich schauten auch Leute vorbei, die sich nach Terminen erkundigten, obwohl sie nicht in die entsprechende Altersgruppe fallen.



Angesichts von rund 1100 Einwohnern in der Einheitsgemeinde Gommern, die über 70 Jahre alt sind, werde überlegt, ob ein ähnliches Impfangebot unterbreitet werden kann, sagte Jens Hünerbein. Spruchreif sei jedoch noch nichts.



200 Frauen und Männer werden geimpft

Rund 200 Frauen und Männer konnten an den beiden Tagen von den beiden Teams geimpft werden. Eine ganze Reihe der angeschriebenen Senioren Ü80 hatten sich zurückmelden können, dass sie bereits von ihrem Hausarzt geimpft worden seien. Nach der Aktion des mobilen Impfteams könne man davon ausgehen, dass so gut wie alle Gommeraner Ü 80, die geimpft werden wollen, auch die Spritze erhalten haben, sagte Dr. Thomas Witzlack. Der Gommeraner Arzt gehörte am Donnerstag zum Impfteam. Am Mittwoch hatte Dr. Dagmar Fischer mitgearbeitet. Das mobile Impfteam setzte sich zudem aus Mitarbeitern der Kreisverwaltung, Schwestern des DRK, Soldaten der Bundeswehr und abgestellten Ärzten zusammen.



Im Vergleich zu anderen Landkreisen habe das Jerichower Land sehr gute Lösungen gefunden, setzte Dr. Witzlack hinzu. Die Öffnung für Pflegepersonen sei sehr wichtig gewesen. Da die Gepflegten auf diese Menschen angewiesen seien, sei ihre Impfung von großer Bedeutung.



Das Impfen geschah in zwei Zelten, die in der Versammlungsstätte aufgestellt wurden. Bevor die Spritze zum Einsatz kam, sprach der jeweilige Arzt nochmal mit dem Impfwilligen über die Anamnese. Nach zweimaliger Desinfektion war der eigentliche Pieks in wenigen Sekunden vorüber.



Senioren können sich danach ausruhen

In einer großzügigen Ruhezone wurden die Senioren gebeten, sich noch 15 Minuten auszuruhen. Dafür war extra eine große Uhr angebracht worden. Wer mochte, konnte sich ein Glas Wasser geben lassen. Maria Walz gehörte zu den Freiwilligen des Heimatvereins Gommern, die die vorletzte Station in der Versammlungsstätte betreuten. „Es ist ein ganz entspanntes Arbeiten. Es ist alles sehr gut vorbereitet“, sagte die Gommeranerin. Sie erfuhr sehr viel Freude und Dankbarkeit bei den Senioren, dass das Impfen so ruhig und ohne Stress ablaufe. Jens Hünerbein bedankte sich für die Unterstützung durch die Freiwilligen.



Die sehr gute Organisation lobten auch Ulrike Prinz und Dr. Dr. Florian Prinz, die aus Berlin abgestellten Ärzte, die eigentlich Notfall- und Fortbildungskurse für Ärzte, Zahnärzte und medizinisches Personal anbieten. Ihnen gefiel die Organisation und Stadt so gut, dass sie im Mai, wenn die Senioren ihre Zweitimpfung erhalten, gerne wieder in Gommern dabei sein würden. Ihre nächste Station ist nun aber erstmal Zeitz.



Termin für Zweitimpfung festgelegt

Für den guten Aufbau in der Versammlungsstätte hatte Danny Kramper als Verantwortlicher für die Stadtimmobilie gesorgt. Die Öffnung des Hinterausgangs ließ im Gebäude keinen Begegnungsverkehr entstehen. Auch für die Begleitpersonen waren draußen Sitzmöglichkeiten geschaffen worden.



Ihren Rückweg traten alle Geimpften mit der Information an, an welchem Tag zu welcher Uhr sie im Mai ihre Zweitimpfung in der Versammlungsstätte am Volkshaus erhalten.