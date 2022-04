In Biederitz und Gerwisch aus dem Verkehr gezogen: Grundschüler, Ordnungsamt und Polizei belohnen korrektes Verhalten

Biederitz/ Gerwisch - Aus dem Verkehr gezogen werden Autofahrer ja normalerweise dann, wenn sie sich falsch verhalten haben. Zum Beispiel, wenn sie eine rote Ampel oder ein Stopp-Schild überfahren haben oder aber, wenn sie mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. An zwei Aktionstagen in Gerwisch und Biederitz dürften sich so manche Autofahrer deshalb wohl gefragt haben, was sie denn jetzt verkehrt gemacht haben. Sie wurden aber - ganz im Gegensatz zum Regelfall - aus dem Verkehr gezogen, weil sie sich richtig verhalten hatten.