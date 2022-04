Obergrenzen sind einzuhalten In Biederitz Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge zu finden ist schwierig

Zum 1. Mai sollen die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Wohnungen in der Gemeinde Biederitz ziehen. Insgesamt sei die Unterbringung in Biederitz gar nicht so einfach, sagte Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD).