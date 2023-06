Unbekannten haben in Burg bei Magdeburg die frisch sanierte Schwimmhalle mit Graffiti beschmiert. Der Ärger und das Unverständnis darüber sind groß in der Stadt.

In Burg bei Magdeburg sorgen illegale Graffiti für mächtig Ärger an der frisch sanierten Schwimmhalle

Blick auf die Schwimmhalle Burg an der Kirchhofstraße, die nach einer millionenschweren Sanierung gerade erst wiedereröffnet und nun beschmiert wurde.

Burg - Das Unverständnis ist groß, ebenso die Wut. Die gerade erst sanierte und nach Jahren der Bauzeit wiedereröffnete Schwimmhalle ist das Ziel von Schmierereien geworden. Mitarbeiter der Einrichtung am Goethepark haben auf dem Weg zur Arbeit zwei Graffiti entdeckt, die an der Haupt- und an einer Seitenfassade mit weißer Farbe aufgetragen wurden.