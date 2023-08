Wer sich bei Rewe über Angebote informieren möchte, muss auf einen Bildschirm blicken. Der Konzern hat seine Prospekte eingestellt. Einige Kunden bleiben dabei auf der Strecke, wie sich in Burg zeigt.

In Burg bei Magdeburg sorgt das Aus vom Prospekt eines Supermarkts für Frust bei Kunden

Rewe-Kunden müssen nun auf Prospekte verzichten, um sich über Angebote in den Supermärkten des Unternehmens im Jerichower Land zu informieren. Diese Informationen gibt es primär über digitale Kanäle.

Burg - Alles neu in Sachen Supermarkt-Angebote bei Rewe. Der Handelskonzern hat seinen klassischen Wochen-Prospekt eingestampft und setzt auf digitale Formate. Sehr zum Ärger von Kunden, wie sich in Supermärkten in Burg (Jerichower Land) zeigt.