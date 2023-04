Die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich ist nicht dicht. Mit Dr. Philipp Stahl ist das Netz etwas dichter geworden, er hat sich in Burg niedergelassen.

In Burg fehlen elf Hausärzte

Burg - Ärztemangel auf dem Land – ein Problem, das schon seit Jahren nicht in den Griff zu bekommen scheint. Das macht jede neue Niederlassung zu einem Ereignis. So wie die von Dr. Philipp Stahl, der nun als Internist in Burg tätig ist. Und es ist immer noch genügend Platz für weitere Hausärzte.