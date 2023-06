Werden die Grundsteuern und Gewerbesteuer in Burg massiv erhöht? Auf einer Mammut-Sitzung soll am Donnerstag, 15. Juni, eine Entscheidung fallen. Auf was müssen sich Bürger und Unternehmer einstellen?

Burg - Es geht um alles oder nichts. So lässt sich die entscheidende Stadtratssitzung am Donnerstag, 15. Juni, umschreiben. Im Netz wird sogar zur Demo aufgerufen – anonym. Es könnte also hitzig werden. Immerhin geht es darum, ob die Grundsteuern und die Gewerbesteuer so erhöht werden, dass Burg wieder auf sicheren Füßen stehen kann. Während

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Steuererhöhungen grundsätzlich zähneknirschend hingenommen werden, geht es jetzt um die Frage, welche Steigerungen den Eigentümern beziehungsweise Unternehmen zugemutet werden können.