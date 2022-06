In Burg werden für zwei Dichter Rosen niedergelegt

Burg - Seit mehr als 25 Jahren werden am ersten Sonnabend im Juni, dem Dichterrosentag, Blumen an Gräbern und Gedenkstätten von Dichtern niedergelegt. Auch in Burg wird dieser Brauch gepflegt. In diesem Jahr allerdings etwas variiert. „Da der erste Juni-Samstag unmittelbar vor Pfingsten ist, haben wir beschlossen, den Rosentag auf Sonnabend, 11. Juni, zu verlegen. Das ist völlig legitim“, teilte Stefanie Obieglo-Göthe mit.