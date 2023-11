Rege Diskussion in Loburg: Wird der Spielplatz am Möckernitzer Damm in der Storchenstadt mehr ins Zentrum des Ortes verlegt? Die Meinungen zu dem Vorschlag gehen auseinander.

Loburg - In Loburg wird derzeit überlegt, den Spielplatz am Möckernitzer Damm – gegenüber der Kirchenruine „Unser Lieben Frauen“ – umzuverlegen. In der zurückliegenden Sitzung des Ortschaftsrates von Loburg hatte Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl erklärt, es gäbe dahingehende Vorschläge. Der bisherige Platz sei wenig attraktiv. So seien die umgebenden Mauern der angrenzenden Gebäude noch immer nicht verputzt worden, auch gebe es keine Bäume, die Schatten werfen könnten.