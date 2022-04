In Friedensau treffen sich 300 Pfadfinder

Wenn „Erdinger Moorelche“ und „Neustädter Mammuts“ gemeinsam Andacht halten oder im Wikinger-Rugby gegeneinander antreten, dann ist klar: Es gibt endlich wieder Pfadfinder-Lager auf dem Zeltplatz in Friedensau.

Friedensau - Zwei Jahre lang hatten sie wegen Corona ihre Kluften in Friedensau nicht zeigen und ihre Jurten auf dem Zeltplatz nicht aufbauen können, die Mitglieder der meist adventistischen Pfadfindergruppen in ganz Deutschland. In diesem Jahr aber erlaubten die Hygienebestimmungen endlich wieder das Osterlager – kurz OLaF. Zum 25. Mal führte die Adventjugend Deutschland das Zeltlager für junge und erwachsene Pfadfinder durch.