Bei der Dehnung der Wadenmuskulatur kommt es darauf an, dass die hintere Ferse in den Boden gedrückt wird, bis eine Dehnung in der Wade zu spüren ist. Dorothea Schippan (3. v. l.) gab Tipps, welche zusätzlichen Übungen helfen können, wenn die Dehnung der Wade Probleme bereitet.

Foto: Manuela Langner