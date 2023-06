Noch dreht sich der Baukran am Loburger Münchentor. Inzwischen ist das Ende der Baustelle nahe. Aber die nächste Baustelle kommt bestimmt.

In Loburg ist die Freude über freie Brücke von kurzer Dauer

Von wegen „Da arbeitet ja gar keiner“ – Dass kein Arbeiter auf der Baustelle über die Ehle bei Loburg zu sehen ist, liegt nur daran, dass keiner von den gestern hier Beschäftigten auf dem Foto erscheinen wollte. Gut erkennbar ist dagegen der Bereich, in dem künftig der neue Gehweg über die Brücke führen soll.

Loburg - Als beim symbolischen Spatenstich im Juli 2022 die Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, ihren Spaten in den symbolischen Sandhaufen rammte, ging man davon aus, dass Arbeiten an der Ehlebrücke in Loburg im März 2023 abgeschlossen sein werden.