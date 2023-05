In Magdeburgerforth steht das 30. Bahnhofsfest an

So präsentierte sich der Eröffnungszug der Museumsbahn am 7. Mai 2011 auf dem Museumsbahnhof Magdeburgerforth.

Magdeburgerforth - Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I feiert am Wochenende, 13 und 14. Mai, ein Jubiläum. Auf dem Museumsbahnhof findet das 30. Bahnhofsfest statt. Dazu sind alle kleinen und großen Eisenbahnfreunde am Sonnabend, 13. Mai, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 14. Mai, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr willkommen.