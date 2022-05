In Möckern kommen jetzt die die Baustellen

Möckern/Loburg - In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hatte Möckerns Bauamtsleiter Arne Haberland erstmals einen Fahrplan genannt. Demnach soll ab der kommenden Woche mit der Erneuerung der „Springbreite“ in Loburg begonnen werden, danach geht es weiter mit dem Straßenbau im Loburger „Fuchsberg“. Eigentlich sollte erst nach Abschluss des Straßenbaus in Loburg auch der „Spazierweg“ in Möckern erneuert werden, doch diese Maßnahme kann nun ebenfalls schon am 25. Oktober beginnen.