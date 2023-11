Vorbereitung auf Weihnachtsmarkt In Möckern-Lühe wird der Baum geschmückt

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ortschaftsrat Möckern einen Weihnachtsmarkt in Möckern-Lühe. Dass dazu der Weihnachtsbaum hübsch geschmückt ist, dafür sorgen seit Jahren Anwohner von Lühe in Eigenregie.