In Möckern soll mehr Strom vom Dach kommen

Die Stadthalle Möckern und die Sporthalle sind bereits mit Solarpaneelen eines Pächters bestückt. Könnte noch mehr Energie in Möckern gewonnen werden?

Möckern - Schon in ihrer Ansprache zum Tag der Deutschen Einheithatte die Stadtchefin erklärt, man möge versuchen, in der Stadt Möckern so autark wie möglich zu werden.