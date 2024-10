Widerstand gegen die EU In Möckerns Mühlenweg regt sich Widerspruch gegen das Bypass-Urteil

Seine Klage gegen den Landkreis wurde abgewiesen. Jetzt will ein Anwohner des Mühlenweges in Möckern in Berufung gehen. Was das für den Bau einer geplanten Umleitung der Ehle um die alte Mühle bedeutet.