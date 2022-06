100 Jahre Feuerwehr Rietzel In Rietzel geht nichts ohne die Feuerwehr: Brandschützer feiern 100-jähriges Bestehen mit buntem Programm

In Rietzel wurde am Wochenende das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rietzel gefeiert. In einer Festsitzung wurde ein Blick in die Geschichte der Feuerwehr geworfen. Ein weiterer Höhepunkt war die Fahnenparade im Festzelt.