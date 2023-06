Für die nächsten Häuslebauer kann sich der Traum vom Eigenheim in Lostau bald erfüllen. Der B-Plan „Waldesruh“ steht kurz vor der Realisierung.

In „Waldesruh“ rollen bald Bagger

Lostau - In markanter Pfeilform stellt sich das künftige Wohngebiet „Waldesruh“ südlich der gleichnamigen Straße in Lostau dar. So zu erkennen ist es vor allem auf der Planzeichnung, mit der sich derzeit abschließend Ortschaftsrat und Gemeinderat befassen. Gibt der Gemeinderat Möser auf seiner nächsten Sitzung grünes Licht, dann ist das Verfahren abgeschlossen und die Bauphase kann beginnen.