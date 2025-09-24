Die meisten Menschen möchten bis zum Lebensende zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite gibt es 37 Seniorenheime im Jerichower Land. Die Volksstimme hat eins von ihnen in Burg besucht - und ist wenig Tristesse, dafür viel Lebensfreude getroffen.

In Würde altern: Warum dieses Seniorenheim in Burg so besonders ist

Gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen mit Heimleiterin Ute Dominé (3.v.r.) und Freizeitchefin Dominique Stiller.

Burg. - Seniorenheim - das klingt für viele Menschen wie eine Horrorvorstellung. 70 Prozent möchten laut Gesundhetsministerium bis zum Lebensende in den eigenen vier Wänden bleiben. Doch ist es wirklich so schrecklich im Altersheim? Die Volksstimme hat eine Burger Einrichtung besucht und ist auf eine fröhliche Gruppe Senioren getroffen.