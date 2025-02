Ehrenamtliches Engagement und ungewöhnliche Ideen werden in Zeiten knapper Kassen immer wichtiger. Warum Ortsbürgermeister Andreas Lange für Gübs zuversichtlich ist.

In Zeiten knapper Kassen sind ungewöhnliche Lösungen gefragt

Die Kirche St. Andreas in Gübs ist ein beliebter Veranstaltungsort. In ihrer direkten Nachbarschaft entsteht ein neues Wohngebiet.

Gübs. - Welche Herausforderungen stehen in diesem Jahr bevor? Welche Höhepunkte lassen schon Vorfreude zu? Und welche Vorhaben gilt es in den nächsten Monaten zu realisieren? Um die Beantwortung der drei Fragen wurden alle Ortsbürgermeister der Gemeinde Biederitz gebeten. Heute: Andreas Lange, Ortsbürgermeister in Gübs.