In zwei Bauphasen erfolgt Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Lostau bis 23. Dezember 2021

Die Arbeiten an der Landesstraße 52, Ortsdurchfahrt Lostau, gehen bis kurz vor Weihnachten weiter. Die Baustelle sorgt weiter in vielerlei Hinsicht für Verärgerung bei den Anwohnern.

Lostau - Momentan liefen die Arbeiten im letzten Teilabschnitt, heißt es aus dem Verkehrsministerium des Landes Sachsen-Anhalt zur Dauerbaustelle an der Ortsdurchfahrt Lostau. Der letzte Teilabschnitt der Arbeiten an der Landesstraße 52 (L 52) sei in zwei Bauphasen unterteilt. Bis zum 5. November würde die Fahrbahn in Richtung Ortsmitte und Bundesstraße 1 saniert. Die Arbeiten würden einschließlich Kanalbau erfolgen.