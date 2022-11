Inflation: Wie kann Politik gegensteuern?

Brandenstein - Eigentlich sollte Karl-Heinz Paqué das Forum gemeinsam mit Professor Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsförderung Halle (IWH), gestalten. Doch der Präsident war auf seiner Fahrt nach Brandenstein nicht in der Stadt Möckern, sondern in Brandenstein in Thüringen, etwa 120 Kilometer südlich von Leipzig, gelandet. Deshalb war es ihm zeitlich unmöglich, noch in das „richtige“ Brandenstein zu kommen. Karl-Heinz Paqué übernahm den Part von Reint E. Gropp mit.