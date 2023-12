Spannende Spiele mit dem BBC sind weiterhin in der Halle am Flickschupark möglich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

burg. - Die zahlreichen Bemühungen, den in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Traditionsverein Burger Ballspiel Club 08 zu retten, haben offenbar Erfolg gehabt. „Das Thema Insolvenz ist vom Tisch“, sagte Vize-Vorsitzender Henning Preisler gegenüber der Volksstimme. Maßgeblichen Anteil daran hat offenbar der Verkauf der Sporthalle am Flickschupark an den Landkreis.