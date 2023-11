Dass Intel kommt, steht fest. Was die Ansiedlung des US-amerikanischen Chip-Giganten auch jenseits der Elbe im Jerichower Land und darüber hinaus für Chancen bietet, darüber referierte Staatssekretär Dr. Jürgen Ude in Gommern.

Gommern - Seit Juni 2023 ist der Bau der Giga-Fabrik durch den Chip-Giganten Intel im Süden Magdeburgs am Eulenberg in trockenen Tüchern. Am 19. Juni unterzeichneten die Bundesregierung und der US-Chiphersteller einen Fördervertrag über 9,9 Milliarden Euro. Mit den zusätzlich durch Intel geplanten Investitionen von rund 20 Milliarden Euro ist es die größte Firmenansiedlung in Deutschland seit Jahrzehnten und zudem das größte Investitionsvorhaben in ganz Europa.