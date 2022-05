Intel in Magdeburg: Wie das Jerichower Land von der Ansiedlung vom Chiphersteller profitiert

Burg - Bis zu 8.000 Mitarbeiter werden am neuen Standort des Chipriesen Intel tätig sein – weitere Arbeitsplätze sind nicht ausgeschlossen. Diese Ankündigung bringt den Immobilienmarkt in Magdeburg schon jetzt in Bewegung. Die Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien steigt - und damit auch die Preise. Da kommt das Magdeburger Umland und somit das Jerichower Land ins Spiel. „Die Landkreise rings um Magdeburg bieten attraktiven Wohnraum“, sagt Landrat Steffen Burchhardt, der sich mit seinen Kollegen Markus Bauer (Salzlandkreis) und Martin Stichnoth (Börde) in Stellung bringt.