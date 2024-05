Das Kloster Jerichow bietet am internationalen Museumstag, dem 19. Mai, ein kulturelles, sowie kreatives Programm für die ganze Familie an.

Das Kloster Jerichow veranstaltet unterschiedlichste Events. Zum Anlass des Internationalen Museumstages am 19. Mai, bietet das Kloster facettenreiche Aktionen für seine Besucher.

Jerichow - Das Kloster Jerichow bietet zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, den Besuchern zusätzliche Extras, um die reiche Geschichte und die architektonische Pracht des Klosters kennenzulernen.

Dafür steht eine Architekturführung um 10 Uhr an, die Einblicke in die faszinierende Bauweise der Anlage gewährt. Eine Klosterführung um 13 Uhr thematisiert die Geheimnisse und Bedeutung des Ortes. Zuvor wird jedoch eine Gartenführung angeboten. Der, nach mittelalterlichen Vorbild angelegte, Klostergarten hält verborgene Schätze und eine Vielzahl an Nutzpflanzen bereit, über deren Verwendbarkeit informiert wird. Den ganzen Tag über wird des des Weiteren vorgeführt, wie Backsteine hergestellt werden und es wird über die Geschichte des Baustoffs berichtet.

Junge Entdecker können sich bei einer Kindergerechten Führung durch das Kloster als Chorherren verkleiden und sich auf eine spannende Zeitreise in das Leben der Prämonstratenser begeben. Zusätzlich können sie die Kunst des Schreibens mit einer Gänsefeder erlernen. Ihre kreativen Fähigkeiten können Kinder beim Malwettbewerb unter Beweis stellen. Die ersten drei Plätze des Wettbewerbs erhalten Freikarten für die Ferienwerkstatt des Kloster Jerichow in den Sommer- und Herbstferien.

Die Veranstaltung dauert den ganzen Tag, von 10 bis 18 Uhr, an. Der Eintritt kostet 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) pro Person.