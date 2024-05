Historisches Denkmal Investor zieht sich zurück: Was jetzt mit dem Wasserturm in Heyrothsberge passiert

Der Wasserturm in Heyrothsberge ist als Überbleibsel der Ziegelei-Tradition eine wichtige Landmarke in dem Biederitzer Ortsteil unweit von Magdeburg. Nun gibt es neue Entwicklungen, was mit dem historischen Denkmal passieren soll.