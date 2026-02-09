Diebstahl, EC-Karten-Betrug, Brandstiftung, sogar ein Mord ist schon in Burg-Süd verübt worden. Ist der Stadtteil ein Kriminalitätsschwerpunkt? Das sagt die Polizei.

Ist es nur gefühlte Unsicherheit - Wie sicher ist Burg Süd?

Entlegener Block in Burg-Süd - hier traten viele Kellerbrände auf, Anwohner sind unsicher.

Burg - Beim Stadtteilrundgang der Volksstimme mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) durch Burg-Süd machten sich viele Anwohner Gedanken um ihren Stadtteil. Sie sahen sich von Kriminalität bedroht, die in der Tötung eines 45-jährigen Syrers im Herbst 2024 gipfelte. Wie beurteilt die Polizei die Sicherheitslage in Burgs südlichem Stadtteil?