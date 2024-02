Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loburg/Leitzkau. - International besetzt war die diesjährige „Raubwildwoche“, zu der in den vergangenen Tagen der Loburger Jäger Jan Blaue eingeladen hatte. Zum mittlerweile 24. Mal fand diese revierübergreifende Raubwildjagd in der Region statt. Teilnehmer waren neben den Revierpächtern und -inhabern auch befreundete Jäger und Hundeführer aus England, Dänemark, Finnland und Frankreich. Bejagt wurden Reviere im Zerbster Land, Prödel, Rosian, Loburg, Dalchau, Ladeburg, Wallwitz, Zeddenick, Vehlitz, Grabow und dem Fiener Bruch. „Wir decken eine große Fläche ab“, so Jan Blaue am Sonnabend vor der abschließenden Fuchsbaujagd.