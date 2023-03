Janika Roloff hat mit „Kopf stehen" gerade ihre neue Single veröffentlicht. Am 8. April ist sie live in Burg zu erleben.

Gommern - Schlafen gehen? Fehlanzeige! Gleich nach Mitternacht, also wenige Minuten nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Kopf stehen“ trafen auf dem Instagram-Account von Janika Roloff so viele Nachrichten ein, dass sie bis zwei Uhr morgens mit Antworten beschäftigt war. Groß war ihre Freude über die unerwartete Resonanz. Schließlich hatte sie sich mit „Kopf stehen“ für eine Ballade als neuer Single entschieden, obwohl ihr bewusst war, dass stimmungsvollere Songs in der Regel besser laufen – von den Hörern bevorzugt und von Radiosendern häufiger gespielt werden.