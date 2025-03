Brennpunkt Innenstadt Jede Menge Dreck im Burger Zentrum und in der Schartauer Straße: Wird künftig auch sonntags gereinigt?

An Wochenenden wird viel Dreck in der Burger Innenstadt und vor allem in der Schartauer Straße und der Landesgartenschau-Meile hinterlassen. Deshalb gibt es eine Forderung: Auch sonntags sollte der Bereich gereinigt werden.