Jede Menge Müll in der Elbaue bei Dornburg

Viele Freiwillige beteiligten sich am Sonnabendvormittag an der Müllsammelaktion bei Dornburg. Kilometerlang wurde rings um das Dorf aufgeräumt und etlicher Unrat zusammengetragen.

Dornburg - Vom Steinhafen bis hinter die Hoplake, im Neugarten, am alten Klärwerk und im Wald waren die freiwilligen Helfer am Sonnabendvormittag unterwegs, um den Müll einzusammeln, der in den vergangenen zwei Jahren in der Natur abgeladen worden war. Der Ortschaftsrat hatte zu der Aktion aufgerufen, und um die 50 Dornburger beteiligten sich, stellten für die Sammlung ihre Fahrzeuge und Anhänger und ihre Zeit zur Verfügung, erklärte Ortschaftsrätin Elke Dassler.