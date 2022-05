Jeder Einwohner aus Burg verbraucht rund 50 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr

Burg - Nichts läuft ohne Wasser. Längst ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, dass auf vielen Tischen ständig eine Karaffe mit frischem Wasser steht. Für preiswerten und vor allem qualitativen Nachschub genügt ein Dreh am Leitungshahn und die Gewissheit, dass das so wichtige Wasser bei uns noch ausreichend vorhanden ist. „Trotzdem wird damit bei uns nicht verschwenderisch umgegangen, was auch gut so ist“, sagt Mario Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes Burg. Rein statistisch verbraucht jeder Bürger im Verbandsgebiet mit seinen rund 25 000 Einwohnern etwa 50 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. „Der Wert ist relativ stabil. Damit liegen wir auf einem normalen Level“, so Schmidt. In der Tat: Laut Bundesumweltamt liegt der Wert für eine Person in Deutschland bei 46,5 Kubikmeter. Betrachtet für eine Familie gilt für das Gebiet des WVB: Ein Drei-Personen-Haushalt beansprucht in der Stadt rund 150 Kubikmeter pro Jahr, im ländlichen Bereich sind es ungefähr 80 bis 90 Kubikmeter.