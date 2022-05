Jeff Lammel führt durch Burgs Geschichte und kulinarische Angebote

Freunde von Kultur und Kulinarischem sind regelrecht ausgehungert nach Events in diesem Bereich. Nun sollwieder eine kulinarische Stadtführung in Burg stattfinden. Jeff Lammel berichtet, wie die Vorbereitungen laufen.

Burg - In einem Sprichwort heißt es: Nach dem Essen sollst du ruh'n oder 1 000 Schritte tun. Das kann man aber auch alles kombinieren. Laufen, essen und an gemütlichen Plätzen ausruhen können Teilnehmer an der kulinarischen Stadtführung, die am Freitag, 25. Februar, von 18 bis 22 Uhr in Burg stattfinden wird. Lange fanden solche Events in Burg nicht mehr statt. Wie ging der Organisator Jeff Lammel damit um?