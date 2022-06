Jerichower Land: E-Autos sind im Kreis noch nicht in Fahrt gekommen

Burg - Sind die Zahlen für die zugelassenen Elektrofahrzeuge und die Anzahl der verfügbaren Ladestationen ein Gradmesser, dann kommt der Landkreis Jerichower Land beim Thema „Elektromobilität“ nicht so recht voran. Wurden vor fünf Jahren hier fünf Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen, steigerte sich die Zahl 2020 auf 80 Fahrzeuge und erlebte im Vorjahr mit 226 Zulassungen einen kleinen Boom, wenn man so will. Bis zum 30. Mai registrierte die Kreisverwaltung in diesem Jahr 80 Zulassungen.