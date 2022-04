Jerichower Land: Was bringt das Neun-Euro-Ticket?

Die Bundesregierung will mit einem günstigen Monatsticket mehr Fahrgäste für Bus und Bahn gewinnen. Was sagen die Verantworltichen und Fahrgäste im Jerichower Land dazu?

Burg - Ab Juni sollen Autofahrer beim Tanken entlastet werden. Die Bundesregierung will die Energiesteuer senken. Doch nicht nur Pendlern auf der Straße soll geholfen werden, auch jenen, die viel mit Bus und Bahn unterwegs sind. Dazu soll das sogenannte „9-für-90“-Ticket beitragen. Der etwas irreführende Name bedeutet: Drei Monate lang soll deutschlandweit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für monatlich neun Euro genutzt werden können. Das Ticket wird nicht für den Fernverkehr gültig sein. Was sagen die Verkehrsbetriebe und Fahrgäste im Jerichower Land zu der Idee?