Jerichower Land: Was man beim Schwimmen in der Elbe beachten muss

Hohenwarthe ist eng verbunden mit dem Wasser: Am westlichen Ortsrand fließt die Elbe vorbei (Foto), im Norden überquert der Mittellandkanal die Elbe.

Hohenwarthe - Am Elbbadetag in Hohenwarthe überqueren mehrere mutige Schwimmer traditionell die Elbe von der Elbseite nahe der Autobahn zur Slipstelle von Hohenwarthe. Warum das gefährlich sein kann und was dabei zu beachten ist.