Der Landkreis Jerichower Land will mit einer Spezialitätenkiste kulinarischer Botschafter werden.

Burg l Noch hat sie keinen Namen, ihre Gestaltung ist auch noch offen, doch bereits jetzt ist Wolfgang Zahn davon überzeugt, dass sie ein großer Erfolg wird: die Regionalkiste aus dem Jerichower Land. „Das Projekt läuft in anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts bereits wie geschnitten Brot“, sagte der Projektmanager Landwirtschaft der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt im Gespräch mit der Volksstimme. Dass er dabei eine Redeverwendung verwendet, die etwas mit Essen zu tun hat, ist kein Zufall. Die Regionalkiste soll mit kulinarischen Spezialitäten aus dem Jerichower Land gepackt werden.



Bislang hatte sich die Region mit einem Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche in Berlin, der weltgrößten Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau, präsentiert. „Diese Aktion ist für uns die logische Weiterentwicklung. Nun wollen wir weitere Wege gehen, um ein noch breiteres Publikum zu erreichen und unsere Region kulinarisch und auch touristisch zu bewerben“, wird Landrat Steffen Burchhardt (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert. Gerade in der aktuellen Situation bräuchten Produzenten und Direktvermarkter Unterstützung.



Erste Kiste gab es vor acht Jahren

„Die Kiste wird ein Präsent,, kein Wochenendeinkauf“, erklärte Zahn. Es gehe also vor allem um Kostproben, wobei sich die Auswahl die Waage halten muss. Überteuerte Waren kommen für ihn ebenso nicht in Frage wie „Pille-palle-Produkte“. Seit 2013 arbeitet er landesweit an dem Projekt, 2013 war die Bördeschatzkiste das Erstlingswerk und sei heute noch eine Erfolgsgeschichte. Es folgten unter anderem der Salzland– und der Burgenlandkreis, zuletzt kam im vergangenen Jahr die Altmark hinzu. Die sieht Zahn auch im Preis, die Regionalkiste wird etwa 30 Euro kosten, wobei die Einzelpreise diese Summe ausmachen. „Bei den Präsentkörben in manchen Supermärkten gibt es da ein Missverhältnis“, nannte er ein Gegenbeispiel.



Wie Liebe kann vielleicht auch eine Region durch den Magen gehen, für den Produktmanager machen aber zwei Faktoren den Erfolg aus. Zum einen sei Regionalität im Trend, Lebensmittel nicht aus Hunderten Kilometern Entfernung beziehen, sondern vom Produzenten nebenan, das sei angesagt. Zum anderen werde die Region durch die Spezialitäten komplett abgebildet, das sei Wirtschaftsförderung pur, letztlich auch eine Belebung für den Tourismus.



Bis zum Herbst soll ein bunter Mix an verschiedensten Produktspezialitäten und weitreichenden Informationen zur touristischen Region in einer Boxen- oder Kistenform als Geschenk entwickelt werden. Aus dem Landwirtschaftsministerium wird für die Neuentwicklung der Regionalbox Geld bereitgestellt. Einen ersten Entwurf hatte die AMG bereits als Muster in der jüngsten Beratung im Burger Landratsamt dabei.



Verkaufsstart für Oktober geplant

Derzeit laufen die Abstimmungen, 25 Unternehmen würden angesprochen, ob sie Lust hätten, bei diesem Projekt dabei zu sein. Im Mai soll es eine große Informationsveranstaltung geben. Der Verkaufsstart ist für Oktober vorgesehen. Noch wollte Zahn nicht zu konkret werden, ein paar Andeutungen machte er aber schon. Die Kiste soll Backwaren enthalten, etwas Süßes, Wurst, Öle, Gewürze und weil es sich um ein Geschenk handele, werde auch etwas zum Anstoßen dabei sein. „Und“, fügte er hinzu, „Burger Knäcke darf natürlich auch nicht fehlen“.