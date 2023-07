Möser/Gerwisch - Samstagnacht brennt es plötzlich am Supermarkt in Möser in der Feldstraße. Es ist 22.45 Uhr als die Leitstelle alarmiert wird und die Feuerwehr im Ort ausrückt. Zwölf Kameraden auf zwei Fahrzeugen sind vor Ort. Dort entdecken die Feuerwehrmänner im Bereich der abgestellten Einkaufswagen des Supermarktes den brennenden Müllcontainer. Das Feuer ist zügig gelöscht.

Nicht der spektakulärste Einsatz würden jetzt viele denken, aber die Polizei ist ebenfalls schnell vor Ort und sucht das Umfeld ab. Ohne Erfolg. Denn sie sehen vielleicht einen Zusammenhang zu einem Brand keine 24 Stunden zuvor in Gerwisch. Dort hatte es in der Nacht zuvor, aber ebenfalls schon am Samstag, gegen 00.45 Uhr gebrannt. Auch hier brannte eine Mülltonne, in der Ringstraße stand sie in Flammen.

Zeugen sahen drei männliche Personen

Auch hier war die Feuerwehr schneller als die Polizei vor Ort und sorgte zügig dafür, dass sich kein Brand ausbreiten konnte. Die Flammen wurden schnell gelöscht. Die Polizei erkundete das nahe Umfeld und traf zwar nicht auf Verdächtige, aber doch auf Zeugen. Diese gaben laut Polizeiinformation an, dass sich vom Brandort drei männliche Personen fluchtartig entfernt haben sollen.

Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang gibt

Den Beschreibungen zufolge waren alle drei Personen dunkel gekleidet und hatten Kapuzen auf. Eine dieser Personen fiel durch seine dunkelgrüne Kleidung den Zeugen besonders auf. Die vermutlichen Täter liefen laut Aussage in Richtung der Bundesstraße 1. Die Polizeibeamten machten sich daraufhin nochmals auf die Suche – aber wieder ohne Erfolg.

Die Polizei geht hier ganz klar von Brandstiftung aus. Der anschließende Brand in Möser ist Teil der Ermittlungen, denn ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Für die weiteren Ermittlungen werden dringend Hinweise und weitere Zeugen gesucht. Die Feuerwehr konnte beiderorts schnell und erfolgreich eingreifen – waren es ja auch noch kleine Brände. Aber wie gefährlich ist so ein Mülltonnebrand wirklich?

Die Volksstimme fragte beim Gemeindewehrleiter von Biederitz, Carsten Kiwitt, nach. Er bestätigt den gemeldeten Vorfall. „Der Müllcontainer stand glücklicherweise an der Straße. Aber wenn solche Container oder Abfallbehälter an einer Fassade oder in der Nähe von Wohnhäusern stehen, kann es gefährlich werden“, sagt er.

Denn dann könnte das Feuer überspringen, sich ausbreiten. Insbesondere durch im Abfall enthaltene Kunststoffe würden Müllcontainer bei einem Brand sehr hohe Temperaturen erreichen, erklärt der Gemeindewehrleiter.

Auf die Frage, ob er einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden sieht, antwortet Kiwitt: „So etwas kommt in unserer Gemeinde eher selten vor. Einen Zusammenhang kann ich da nicht erkennen. Das war wohl ein Zufall“. Dass Mülltonnen von Supermärkten brennen, gäbe es eher in sozialen Brennpunkten, die Gemeinde Biederitz zähle nicht dazu, so Kiwitt.