Burgs größtes Wohnungsunternehmen hat seinen 100. Geburtstag im Goethepark gefeiert.

Burg l Wie war das gemeint? Als Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) die BWG-Aufsichtsratsvorsitzende Sigrid Schmidt zum 100. Geburtstag gratulierte und eine Urkunde überreichte, nutzte die den Moment für eine unterhaltsame Einlage, dass bis dahin ganz persönlich noch ein wenig Zeit ins Land gehen werde...

Der Glückwunsch zielte natürlich auf das Unternehmen mit seinen aktuell 1810 Mitgliedern ab, das gestern allen Grund hatte, gebührend zu feiern – mit Mietern, Geschäftspartnern, Weggefährten und Vertretern von Politik und Verbänden. Immerhin habe die Genossenschaft ruhige wie stürmische Zeiten, unterschiedliche Währungen und Gesellschaftsordnungen überstanden, sagte Sigrid Schmidt, die in einem kurzen Abriss den Wandel der Genossenschaft darstellte und den Gemeinschaftssinn hervorhob. „In all den Jahren war das Wir-Gefühl immer entscheidend und unser Erfolgsrezept.“

Markenzeichen der BWG

Dies bleibe auch in Zukunft ein Markenzeichen der BWG, die weiter in den Bestand und in den Neubau investieren werde. Schmidt wie auch BWG-Vorstand Diethelm Harp verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Komplex Gartenstraße/Martin-Luther-Straße. Für dieses Neubauvorhaben wurden 20 Wohnungen abgerissen und Grundstücke erworben. „Wir sind für die Investiton in Vorleistung gegangen und hoffen, dass nach nunmehr zehn Jahren bald der erste Spatenstich erfolgen kann“, so Sigrid Schmidt. Überhaupt werde der Schwerpunkt künftig auf barrierefreie und altersgerechte Wohnungen gesetzt. Hierbei passe sich die BWG der demografischen Entwicklung und der stetig steigenden Nachfrage an, erläuterte Harp.

Bilder BWG-Aufsichtsratsvorsitzende Sigrid Schmidt ließ die vergangenen Jahre Revue passieren. Foto: Mario Kraus



Bindung zum Wohnraum

Diese Zielstellung lobte auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD). „Das genossenschaftliche Modell ist über Jahrzehnte hinweg stabil geblieben und gewinnt wieder an Attraktivität. Auch deshalb, weil durch den eigenen Beitrag, den die Menschen leisten, eine ganz andere Bindung zum Wohnraum entsteht.“ Burchhardt wie auch der Direktor des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalts, Ronald Meißner, verwiesen aufgrund der aktuell bundesweit geführten Diskussion zum Wohnungsmangel und Mietendeckel darauf, dass dieses Problem hauptsächlich in westdeutschen Großstädten zu Verwerfungen führe. „Hier bei uns gibt es noch gute Wohnungen zu moderaten Preisen. Und daran müssen wir festhalten“, sagte Burchhardt.

Ein wichtiger Beitrag

Wichtig sei es deshalb, künftig für alle Geldbeutel entsprechende Wohnungen vorzuhalten. „Hierbei sind wir auf einem guten Weg“, so der Landrat. Er und Rehbaum verwiesen darauf, dass gerade deshalb das Wohngebiet Burg-Süd in der Stadtentwicklung wieder eine feste Größe einnehme und die BWG dafür schon seit Jahren mit dem Umbau einen wichtigen Beitrag leiste. Mit dem künftigen Kindergarten unter Obhut des DRK und der Sanierung von Grundschule und Turnhalle gewinne der Stadtteil an Attraktivität.

Für den Förderverein der Grundschule war das Jubiläum der BWG schon einmal ein Glückstag. Wie vom Unternehmen gewünscht, wurden statt Geschenken 2550 Euro auf das Konto überwiesen. „Die Freude ist bei uns und dem Verein entsprechend riesengroß“, dankte Harp.

Mit einem duften Fest für alle Einwohner wurde die Geburtstagsfeier im grünen Park fortgesetzt. Die Two4Fun-Partyband, Cat-stairs oder die Abba Royal-Show sorgten für Spaß und gute Laune.