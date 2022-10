Sonderfahrten Jubiläumsfeier der Bahnstrecke nach Loburg mit Verbesserungsbedarf

Etwa 250 Gäste sind am Sonnabend in einen der fünf Sonderzug-Triebwagen gestiegen, um im 130. Jahr des Bestehens der Bahnstrecke nach Loburg in Erinnerungen zu schwelgen. Abseits des Gleisbettes lief jedoch nicht alles rund.