Jubiläumsfest mit offener Tür und Ball: Freiwillige Feuerwehr Gerwisch wird in diesem Jahr 110 Jahre alt

Gerwisch (vs/np) - Ihr 110-jähriges Bestehen begeht die Freiwillige Feuerwehr Gerwisch im Oktober dieses Jahres. Mit zwei Veranstaltungen soll das Jubiläum ordentlich gefeiert werden. So soll es am 2. Oktober wieder ein großes Fest bei einem Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus in der Woltersdorfer Straße in Gerwisch geben. Das Familienfest der Freiwilligen Feuerwehr Gerwisch mit seinen Übungen, den Tanzeinlagen und weiteren Aktivitäten ist legendär und findet – außerhalb von Corona-Zeiten – jährlich am Feuerwehrgerätehaus statt. In diesem Jahr nun steht es ganz im Zeichen des Jubiläums der Ortsfeuerwehr.