Fest soll im Juli steigen Jugendfeuerwehr Dannigkow feiert 30. Geburtstag

Fleißig bereiten sich die Jungen und Mädchen in der Kinder- und der Jugendfeuerwehr Dannigkow auf ihren großen Tag vor. Am Sonnabend, 9. Juli, findet anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr und des zehnten Geburtstages der Kinderfeuerwehr die Kreiskinderstafette in Dannigkow statt, im Anschluss werden die beiden Jubiläen ab 14 Uhr mit einem Fest für Klein und Groß gefeiert.