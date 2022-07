„Jutes Jeben“ leicht jemacht: Stadtförderverein sammelt bei Veranstaltungen im neuen Sparturm für gute Zwecke

„Jutes Jeben“ klingt das Motto der neuen Spardose des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ in schönster Jommeraner Aussprache. Beim Entwurf des Sparturms orientierte sich Heike Speerschneider am Bergfried der Wasserburg. Im Turm wird ab sofort für den guten Zweck gesammelt.

Bürgermeister Jens Hünerbein (l.) weihte den Sparturm ?Jutes Jeben?, den Heike Speerschneider für den Stadtförderverein angefertigt hat, ein. Zuvor hatte sie ihn offiziell an Konrad Zahn übergeben.

Gommern (mla) - Eine repräsentative Spardose anzufertigen, in der mit Freude Geld reingesteckt wird. Mit diesem Auftrag wandte sich der Vorstand des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ an Heike Speerschneider. Ihr Café „Lottes Laden“ in der Martin-Schwantes-Straße ist auch für seine vielfältigen Töpferarbeiten bekannt.