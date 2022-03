JVA Burg: Sicherheitsübung mit Polizeifahrzeugen

Burg (vs) - Am heutigen Tag (9. März) wird es eine Sicherheitsübung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Stendal in der JVA Burg geben. Dies verkündet die Pressesprecherin der Polizei Stendal, Jeannine Stage-Breuer, in einer Mitteilung.

Dabei seien auch vermehrt Einsatzfahrzeuge der Polizei im Einsatz.

Nachfolgend werde das Justizministerium und das Innenministerium eine gemeinsame Pressemitteilung dazu abgeben und genauere Angaben zu Sinn und Zweck der Übung erläutern.