Sie ist ein Original: Karla Michalski. Die Gerwischerin ist seit 30 Jahren Bürgermeisterin.

Gerwisch l Als Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) am Donnerstagabend den Biederitzer Hauptausschuss damit eröffnet, das jemand in der Runde ein ganz besonderes Jubiläum feiere, lächelt Karla Michalski (CDU) erfreut. Obwohl es eine Überraschung ist, ahnt sie vermutlich bereits, dass es um sie geht. Gerührt nimmt sie Urkunde, Blumenstrauß und – als witzige Geste – einen Mundschutz mit dem Wappen der Gemeinde Biederitz entgegen. Bescheiden resümiert sie an diesem Abend kurz, 30 Jahre Ehrenamt seien eine lange Zeit. Und: „Das ist schon eine Arbeitsleistung, die man vollbracht hat.“

Bescheidenheit ist ganz und gar nicht angebracht. Von allen Seiten erhält die Gerwischerin Lob und Anerkennung für ihre jahrzehntelange Arbeit und ihren ehrenamtlichen Einsatz für ihren Ort und die Region.

Dienstälteste Bürgermeisterin

„Karla Michalski ist ein echtes Original und eine der dienstältesten Bürgermeisterinnen“, sagt etwa Landrat Steffen Burchardt (SPD). „Wenn man sie braucht, dann ist sie da und geht immer mit gutem Beispiel voran“, lobt er. „Was mir am meisten an ihr gefällt, ist die direkte und ehrliche Art. Sie spricht eben auch die unangenehmen Dinge an und man weiß, woran man bei ihr ist.“

Bilder Engagement für den Deichbau in Gerwisch: Die Bürgermeisterin mit einer Karte zum Verlauf des Deiches. Archivfoto: Thomas Rauwald



Karla Michalski trägt 1998 symbolisch das Gerwischer Ortsschild nach Magdeburg. Archivfoto: Roland Schödl



Sechs Mal wird die heute 72-Jährige seit 1990 zur Bürgermeisterin von Gerwisch gewählt. Ehrenamtlich und mit viel persönlichem Einsatz, auch von privatem Geld, engagiert sie sich für ihren Ort. Erstmals seit 1990 hat sie im vergangenen Jahr fast eine Gegenkandidatin für das Amt. Und ausgerechnet aus der eigenen Fraktion. Doch Ina Möbius zieht nach einer intensiven Debatte innerhalb der CDU-Fraktion ihre Kandidatur zurück. „Was in Gerwisch geht, geht mit Karla Michalski und nicht gegen sie“, sagt Kay Gericke dazu.

Die meisten Stimmen eingefahren

Seit 30 Jahren genießt Karla Michalski in Gerwisch das Vertrauen der Wähler. Bei der Gemeinderatswahl 2019 erhält sie 941 Stimmen und damit das beste Ergebnis aller Kandidaten, die für den Gemeinderat antreten. „Das nötigt Respekt ab“, sagt Gericke. Mit Karla Michalski könne man hervorragend streiten. „Das ist gut in einer Demokratie.“ Sie selbst sagt: „Man muss sich auch reiben können, um den besten Weg nach vorn.“ Wichtig sei, dass es „faire Diskussionen“ seien.

Ausdauer und Hartnäckigkeit

Eine von Karla Michalskis größten Leistungen ist aus Gerickes Sicht ihr Einsatz beim Hochwasser 2013. „Sie hat schnell reagiert und trotz Kritik zügig gehandelt“, lobt der Biederitzer Gemeindebürgermeister.

Bei den Hochwassern 2002 und 2013 habe sie „schier Übermenschliches geleistet“, sagt auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, als er ihr 2016 in der Staatskanzlei in Magdeburg die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl verleiht: das Bundesverdienstkreuz.

Tag und Nacht im Einsatz

Eine Überflutung des Deiches bei Gerwisch sei 2013 nur „durch das beherzte Handeln von Karla Michalski“ verhindert worden, erklärt Haseloff bei der Verleihung. Er betont: „Es ist die Liebe zu ihrem Heimatort, die ihr Kraft und Durchhaltevermögen gibt.“ Wenn nötig, sei Karla Michalski „Tag und Nacht im Einsatz und als erste vor Ort“.

Udo Rönnecke, langjähriger Bürgermeister von Möckern, der 1990 zeitgleich mit Karla Michalski sein Amt antrat, ergänzt, sie habe „erfolgreich für den Deichbau in Gerwisch gekämpft“, „sich immer sehr energisch für ihren Ort eingesetzt und ihr Dorf vorangebracht.“

2015 wird Karla Michalski Ehrenbürgerin der Gemeinde Biederitz. Überraschend taucht dazu beim Kreuzbergfest in Gerwisch ein weiterer langjähriger und parteipolitischer Weggefährte auf: Karl-Heinz Daehre, ehemaliger Minister für Bau und Verkehr in Sachsen-Anhalt, nimmt die Laudatio vor. Er blickt zurück auf das Jahr 1990, als SPD und FDP die meisten Stimmen im Ort holten. Doch keiner aus diesen Fraktionen habe „in so unsicheren, schwierigen Zeiten“ die Verantwortung des Bürgermeisteramtes übernehmen wollen. Karla Michalski stellt sich ihr – unter einer ihr wichtigen Bedingung: Sie übernimmt das Amt ehrenamtlich, will keinesfalls ihren geliebten Beruf als Lehrerin dafür aufgeben.

Was folgt, sind spannende Jahre. „Nach 1990, das war die interessanteste Zeit“, blickt Karla Michalski heute zurück. Wohnungsnot, Klärung offener Vermögensfragen, die Rückführung von Volkseigentum in Privateigentum und die Altschulden-Problematik – das seien die ersten großen Themen gewesen. Sie hätten alle Beteiligten vor „große Herausforderungen und riesige Schwierigkeiten“ gestellt. Denn keiner der Akteure in der Verwaltung und auf kommunalpolitischer Ebene habe wirklich Ahnung davon gehabt. „Oberstes Prinzip war deshalb, sich schlau zu machen“, sagt Karla Michalski. Sie tauscht sich in dieser Zeit intensiv mit Amtskollegen aus, fragt immer wieder in den zuständigen Ämtern und Behörden nach, reist dafür sogar bis in die Bundeshauptstadt nach Bonn. Es habe gegolten, schnell zu lernen und die neuen Verwaltungsstrukturen auszufüllen, berichtet Michalski. „Das war Arbeit, das war Kampf.“ Aber auch die „nachhaltigste Zeit“, „weil wir da jeden Tag etwas bewegt haben.“ So gelingt es ihr nach intensiver Durchforstung des Grundbuches, dass Gerwisch weniger Altschulden anerkennen muss als geplant.

Das Dorf entwickelt

„Karla Michalski zeigte schon damals ein großes Organisations- und Improvisationstalent, aber auch den Mut, pragmatische Entscheidungen zu treffen“, formuliert es Karl-Heinz Daehre 2015. Er bescheinigt Karla Michalski Ausdauer, Hartnäckigkeit und „praktischen Sinn“.

Als die grundsätzlichen Themen der politischen Wendezeit und der Wiedervereinigung beackert sind, sei die „schönste Zeit“ gekommen, resümiert Michalski heute, „der Aufbruch in die Demokratie“. Die Entwicklung von Wohngebieten, der Straßenbau, die Dorferneuerung. Zu schauen, wo es Fördermittel gibt, diese einzuwerben und dann in den Ort zu investieren – das habe Freude gemacht.

Michalski füllt das Bürgermeisteramt aus und übernimmt im Laufe der Jahre weitere ehrenamtliche Positionen, wie den Vorsitz des Städte- und Gemeindebundes im Jerichower Land. Sie wird Vorsitzende des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Biederitz und Fraktionsvorsitzende der CDU im Biederitzer Gemeinderat.

Nur einmal, im Oktober 1998, stellt sie sich selbst ein Bein. Sie gräbt das Ortsschild von Gerwisch aus und trägt es demonstrativ in Richtung Magdeburg. Sie stehe für eine Stärkung der Zentren, erklärt sie damals, und, dass dies Zivilcourage von den Umlandgemeinden erfordere. Der Wind, der ihr für diese Meinung aus dem Landkreis entgegenschlägt, ist heftig. Sogar eine Abwahl als Vorsitzende des Ausschusses der Verwaltungsgmeinschaft steht in Rede. Michalski zieht sich darauf zurück, eine private Meinung geäußert zu haben. Und rehabilitiert sich von dem Vorwurf, gegen die Interessen der Verwaltungsgemeinschaft zu agieren.

Leidenschaftliche Lehrerin

Karla Michalski war (bis 2010) Lehrerin und ist Kommunalpolitikerin. Beides mit Herz, beides aus Leidenschaft. „Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im Forschungslabor“, sagt Karl-Heinz Daehre 2015 anlässlich ihrer Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Biederitz. „Sie beginnt im Klassenzimmer beziehungsweise in der Gemeinde.“ Sie beginnt mit Menschen wie Karla Michalski.

„30 Jahre mit Arbeit, Mut und Engagement“, fasst die 72-Jährige die vergangenen drei Jahrzehnte zusammen. „So wollte ich es.“