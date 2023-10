Ob Abend- oder Partykleid – Marila Zielke aus Burg bei Magdeburg macht in beiden nicht nur eine gute Figur, sie gibt der Mode auch einen besonderen Glanz. Die junge Frau aus der Kreisstadt zieht es immer mehr auf die Laufstege Deutschlands.

Marila Zielke aus Burg im pinkfarbenen Kleid auf der Fashionweek in Nürnberg.

Burg - Wer modelt, kann sich kleiden. Mit einem modischen Hut, der wie angegossen passt, ist Marila Zielke auf der Terrasse eines Burger Cafes schon der Hingucker. „Ich find“s angenehm“, freut sie sich über den einen oder anderen Blick. Warum soll das auch nicht so sein? Zugegeben: Ein bisschen Mut gehört im Alltag auch dazu – und Selbstbewusstsein natürlich. Über beides verfügt Marila Zielke von Kindesbeinen an, gepaart mit Spaß am Leben. Sonst hätte sie früher nicht mit zu den Aktiven beim Tanzsportclub Blau-Gold gehört. Dort, wo Bewegung nach Choreografie und Rhythmus im Einklang sein müssen. „Es war eine schöne und lehrreiche Zeit“, schwärmt die junge Frau.