Weihnachten in Burg (Jerichower Land) ist vorbei, der Weihnachtsbaum in der Stadt ist weg. Per Kettensäge wurde der 12 Meter große Weihnachtsbote nun abgesägt.

Rembert Schreiber kürzt den Weihnachtsbaum am Markt in Burg Stück für Stück. Der Weihnachtsbote hat ausgedient.

Burg - 35 Tage ist sie in Burg (Jerichower Land) rund um die Uhr im Weihnachtseinsatz gewesen und hat unzählige Passanten weihnachtlich gestimmt. Sie hat Sturmböen und Vandalen getrotzt und musste sich nun einer Kettensäge beugen.

Die Douglasie am Markt ist gefällt worden. Am 3. Januar 2024 rückten Mitarbeiter an, um dem Weihnachtstreiben in der Innenstadt ein Ende zu setzen.

Bedauern über Verlust des Weihnachtsbaumes

In etwa zwölf Metern Höhe hat Rembert Schreiber in den Morgenstunden die Säge angesetzt, nachdem die übergroßen Weihnachtsbaumkugeln und die Beleuchtung entfernt worden waren. „Auch wenn das Weihnachtsfest schon vorbei ist, ist das eigentlich sehr schade. Denn der Baum mit seinem Schmuck und Lichtern gibt dem Platz hier eine schöne Atmosphäre“, bedauerte eine Passantin, die dem Treiben kurz beiwohnte, ehe sie ihren Weg zur Arbeit fortsetzte.

Verwunderlich: Vor einem Jahr hatte der Weihnachtsbaum in Burg eine längere Verweildauer.

Der Weihnachtsbaum, der am Markt in Burg aufgestellt war, ist gefällt und abtransportiert worden. Foto: Marco Papritz

Jahr für Jahr werden von der Stadtverwaltung in der Innenstadt zwei große Nadelbäume (in dieser Weihnachtszeit Douglasien) aufgestellt – am Markt und am Magdalenenplatz. Das Aufstellen ist jedes Mal ein besonderes Schauspiel.

Hier wird zudem eine große, motorbetriebene Weihnachtspyramide aufgebaut. Die Bäume stammten aus dem Bestand des Stadtwaldes, dem Bürgerholz.